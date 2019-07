Chronik

Gratis Schwimmkurse für Kinder im August

Im August wird es im Burgenland in jedem Bezirk zumindest einen kostenlosen Schwimmkurs für Kinder zwischen sechs und 12 Jahren geben, kündigt Sportlandesrat Christian Illedits (SPÖ) an. Der Grund: jeder zwölfte Österreicher ab sechs Jahren können nicht schwimmen, das ergebe 700.000 Nichtschwimmer österreichweit, so Illedits.