Seit Ende Februar arbeitet der Zweite Landtagspräsident Rudolf Strommer mit zwei Frauen zusammen. Denn Verena Dunst (SPÖ) wechselte von der Regierungsbank ins Landtagspräsidium und ist die erste Landtagspräsidentin. Ilse Benkö (FPÖ) vervollständigt das Trio. „Es ist kein Unterschied, ob ein Mann oder eine Frau diese Funktion hier ausübt. Und der Zufall hat es so gewollt, dass ich als Mann mit ihnen gemeinsam dieses Schiffchen Landtag schaukeln darf“, so Strommer.

16 Landtagssitzungen gab es zwischen September und Juli, dabei wurden insgesamt 47 Gesetzesbeschlüsse gefasst – ein Großteil davon einstimmig. Handlungsbedarf sieht Strommer in Sachen Transparenz. Er kritisierte, dass nur rund ein Viertel der Finanztransaktionen des Landes im Budget und Rechnungsabschluss abgebildet sind.

Optimistischer Ausblick auf Landtagswahl

„Der überwiegende Großteil findet in den ausgegliederten Gesellschaften statt. Das bedeutet, dass drei Viertel aller Finanztransaktionen in ausgegliederten Gesellschaften und somit außer Reichweite der Kontrolle des Landtages geschehen. Natürlich kann sich der Rechnungshof das anschauen, aber das ist eine sehr behäbige Art und Weise. Ich glaube, es wäre einfacher das Fragerecht der Mandatare auch auf ausgegliederte Gesellschaften auszudehnen“, sagte Strommer.

Im Hinblick auf die kommende Landtagswahl im Jänner gab sich Strommer optimistisch. „Ich bemühe mich noch einmal um ein Landtagsmandat und würde mich freuen, wenn ich wieder das Vertrauen bekäme. Wir wollen bei der Landtagswahl so stark werden, dass eine Landesregierung ohne ÖVP nicht gebildet werden kann und dann schauen die Dinge anders aus“, so Strommer auf die Frage, ob er das Amt des Ersten Landtagspräsidenten anstrebe. Die nächste Landtagssitzung findet am 19. September statt.