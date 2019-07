Der Mann war auf der Landseer Landesstraße in Richtung Neudorf unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Die Unfallursache war vorerst noch nicht bekannt. Andere Fahrzeuge waren laut der Landessicherheitszentrale (LSZ) nicht beteiligt.

Auf der Ostautobahn (A4) bei der Abfahrt Gols forderte ein Unfall zwei Schwerverletzte. Die beiden Männer wurden ins Donauspital in Wien bzw. ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht. Während der Aufräum- und Vermessungsarbeiten war die Autobahn in Richtung Budapest, zwischen Neusiedl und Gols, gesperrt, so die LSZ. Details zu dem Unfall waren bis dato nicht bekannt.