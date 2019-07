Rund neun Millionen Euro werden in das neue Lagerhaus in Eisenstadt investiert. Es soll ein regionaler Marktplatz mit dem Schwerpunkt Wein – und Kellerwirtschaft entstehen, erklärt Franz Stefan Hautzinger, Obmann des Lagerhauses Neusiedl am See-Eisenstadt die Standortphilosophie.

Mehr Platz für Regionales

Neben dem Weinanalyse-Labor wird es einen Bauernladen für Direktvermarkter aus der Region geben. Weitere Schwerpunkte werden die Bereiche Baustoffe und Garten gelegt. Trotz großer lokaler Konkurrenz, glaubt Hautzinger mit einem Gartencenter Kunden anlocken zu können. Es gebe 40.000 Haushalte im unmittelbaren Einzugsbereich, die Kaufkraft liege weit über dem Durchschnitt. Außerdem solle die Kooperation mit den heimischen Gärtnern gepflegt werden, erläutert Hautzinger. An dem neuen Standort werde es vorwiegend Grünpflanzen geben, die in der Region produziert wurden.

Mehr Mitarbeiter am neuen Standort

Derzeit sind im Lagerhaus in Eisenstadt vier Mitarbeiter beschäftigt, im neuen werden es dann 26 sein, so Hautzinger. Die Eröffnung des neuen Standortes in der Neusiedlerstraße soll im April 2020 erfolgen. In Summe gibt es im Burgenland 36 Lagerhäuser mit 400 Mitarbeitern. Sie haben im Jahr 2017 einen Umsatz von rund 180 Millionen Euro erwirtschaftet.