Vogl habe den „parteipolitisch motivierten“ Brief auf dem offiziellen Briefpapier und damit auf Kosten der Stadt versendet, kritisierte der Klubobmann der ÖVP-Eisenstadt, Michael Bieber. Der Brief, der der ÖVP laut eigenen Angaben von Mitgliedern der SPÖ Eisenstadt zugespielt wurde, enthalte Werbematerial für die Nationalratswahl, etwa einen Flyer für Maximilian Köllner, der den Regionalwahlkreis Nord anführt. Auch zwei Einladungen zu Veranstaltungen der SPÖ seien beigelegt.

ORF/Sophia Bach

ÖVP stellt Verdacht des Amtsmissbrauchs in den Raum

Es seien aber nicht nur Briefpapier und Kuverts der Stadt für die Sendung an die Parteimitglieder verwendet worden, sondern auch das Porto habe wahrscheinlich die Stadt bezahlt. Ob das tatsächlich der Fall gewesen sei, müsse noch geprüft werden, sagte Bieber. Das Briefpapier sei jedenfalls ausschließlich für Vogls Aufgaben als zweite Vizebürgermeisterin gedacht, betonte der ÖVP-Klubobmann. „Man muss unterscheiden, was ist die Partei und was macht man als Amtsträger“, sagte er. Möglicherweise seien die Tatbestände des Amtsmissbrauchs und der Untreue erfüllt.

Vogl: SPÖ Eisenstadt zahlte Porto

Vogl gestand am Donnerstag via Presseaussendung zu, dass die SPÖ Eisenstadt eine Postaussendung für alle ihrer Mitglieder verschickt habe, die auf dem Briefpapier der zweiten Vizebürgermeisterin gedruckt und mit dem dazugehörigen Kuvert verschickt worden sei. Das Porto sei aber nicht auf Kosten des Magistrats, sondern auf Kosten der SPÖ Eisenstadt gegangen, so Vogl. Darüber hinaus seien auch keine Druckkosten an den Magistrat für diese Postaussendung angefallen. Es stimme auch, dass ein Brief eines Kandidaten für die Nationalratswahl mitverschickt wurde, jedoch nur aufgrund von Einsparungsmaßnahmen.

Die Vorwürfe entbehrten jeglicher Grundlage, da dem Magistrat Eisenstadt keine Kosten durch diese Aussendung entstanden seien, so Vogl. Sie habe die Rechnung für die zu Beginn des Jahres bestellten Kuverts und das Briefpapier bereits angefordert und werde sie begleichen, sobald der Betrag bekannt sei. Wenn sich die ÖVP jetzt als Moralapostel aufspiele, dann habe die Steiner-ÖVP in Eisenstadt wohl vergessen, dass in einem der letzten Amtsblätter der Stadt Eisenstadt ÖVP-Bürgermeister Steiner mit 22 Fotos auf 48 Seiten vertreten gewesen sei und in der Mai-Ausgabe immerhin noch mit 18 Fotos. Genau das rieche nach Wahlkampf auf Steuerkosten.

FPÖ sieht ÖVP im Glashaus sitzend

Wer im Glashaus wohne, solle nicht mit Steinen werfen, meinte auch FPÖ-Stadtparteiobmann Geza Molnar am Donnerstag zu dem Fall. Die FPÖ finde kein Wort der Verteidigung für Vogl, halte andererseits aber die hyperventilierte Empörung der ÖVP für unangebracht. Keine Partei lasse die Grenzen zwischen öffentlicher Hand und Partei mehr verschwimmen als diese, so Molnar: „Ein Amtsblatt, das von der ÖVP-Parteizeitung nicht zu unterscheiden ist, öffentliche Aufträge an eigene Gemeinderäte, ein großzügiges Gagen- und Parteienförderungssystem, von dem die ÖVP in einem ekelerregenden Ausmaß profitiert.“ Im Jahr 2007 habe die ÖVP außerdem nach FPÖ-Kritik zugegeben, Einladungen für eine ÖVP-Parteisitzung über das Rathaus verschickt zu haben.