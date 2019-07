Das Zentrum von Forchtenstein bekommt ein neues Gesicht. Die Hauptstraße wird vor der Kirche um einen Platz erweitert. Dazu musste eine Böschung abgetragen und eine ellipsenförmige Stützmauer errichtet werden.

ORF

Forchtensteiner spendeten Glockenspiel

Im Zentrum der Mauer entsteht eine runde Kapelle, darüber ein Glockenspiel mit 13 Glocken, die Forchtensteiner Familien gespendet haben, so Pfarrer Aby Puthumana. Die Glocken werden elektronisch gesteuert und können auch Kirchenlieder spielen. Die runde Kapelle in der Stützmauer trägt den Schriftzug „Gegrüßet seist du, Maria“ in 16 Sprachen.

Wegweiser zu anderen Wallfahrtsorten

Die Forchtensteiner Pfarrkirche „Maria Himmelfahrt“ ist seit 1660 – in Verbindung mit der Rosalia-Kapelle – eine beliebte Wallfahrtskirche. Auf dem Boden des neuen Kirchenplatzes werden Wegweiser auf andere, weltbekannte Marienwallfahrtsorte wie Lourdes und Fatima hinweisen.

Fertigstellung Mitte August

Die Gesamtkosten der neuen Anlage beziffert Pfarrer Puthumana mit 500.000 Euro. Die Finanzierung übernimmt zum größten Teil die Kirche, die auch Grundstückseigentümerin ist. Dazu kommen noch Förderungen und ein Zuschuss der Gemeinde. Die Eröffnung des neuen Platzes mit der Segnung der Kapelle durch Diözesanbischof Zsifkovics ist für den 14. August 2019 geplant.