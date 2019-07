Regionalität, Bürokratieabbau und Innovation sind die drei Schwerpunkte, die Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich zu Beginn seiner Amtszeit nannte. Die Einsetzung einer eigenen Innovationsbeauftragten soll ein Schritt in diese Richtung sein. Tanja Eisenbarth studierte Agrarwissenschaft, ist seit fünf Jahren in der Landwirtschaftskammer und baut bereits seit Anfang des Jahres ein Innovationsnetzwerk auf.

Auf neuen Wegen neue Betriebszweige schaffen

Ihre Aufgabe sei es, für Betriebe mit innovativen Ideen die erste Anlaufstelle in der burgenländischen Landwirtschaftskammer zu sein, so Eisenbarth. Man wolle damit Landwirten ermöglichen, neue Wege zu gehen und damit auch neue Betriebszweige schaffen. „Wir haben im letzten halben Jahr im Burgenland innovative Betriebe ausgemacht, die ein Anreiz für Landwirte sein sollen“, erklärte Eisenbarth. Ziel ist es, Landwirte zu motivieren und wieder mehr Wertschöpfung zu bekommen.

Beispiele für Produktinnovationen sind zum Beispiel die Austernpilzzucht auf Kaffeesud in Donnerskirchen, der Wulkaprosciutto aus Pöttelsdorf oder Popcorn aus Zagersdorf. Auch auf der Inform in Oberwart Ende August wolle man innovativen Landwirten die Möglichkeit geben, ihre Produkte zu präsentieren, so Berlakovich. Am Landwirtschaftskammer-Stand werde es einen eigenen Innovationsbereich geben. Insgesamt 25 innovative Betriebe sollen ihre Produkte vorstellen. So sollen auch die Konsumenten auf das Thema aufmerksam gemacht werden.