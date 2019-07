In der gesamten Hörerschaft – den Hörerinnen und Hörern ab zehn Jahren – steigt die Tagesreichweite ebenso leicht an, der Marktanteil ist stabil. Radio Burgenland ist mit einem Marktanteil von 35 Prozent das beliebteste Radioprogramm im Land. Somit entfällt mehr als jede dritte im Burgenland gehörte Radiominute auf Radio Burgenland. Die Tagesreichweite konnte von 32,8 Prozent auf 33,7 Prozent gesteigert werden (Montag bis Sonntag, Altersgruppe „10 Jahre und älter“). Radio Burgenland erreicht damit deutlich mehr Hörerinnen und Hörer als alle im Burgenland empfangbaren Privatradios zusammen (Tagesreichweite „Privat Inland gesamt“ 23,1 Prozent, Montag bis Sonntag).

Marktanteil weitgehend stabil

Die Tagesreichweite in der Zielgruppe der über 35-Jährigen erreicht 40,9 Prozent (40,8 Prozent im Vergleichszeitraum des Vorjahres). Der Marktanteil ist weitgehend stabil und beträgt 41 Prozent (42 Prozent im Vergleichszeitraum des Vorjahres). In dieser Zielgruppe erreicht Radio Burgenland sogar mehr als doppelt so viele Hörerinnen und Hörer wie alle im Burgenland empfangbaren Privatradios zusammen (Tagesreichweite „Privat Inland gesamt“ 17,0 Prozent, Montag bis Sonntag).

Deutliche Zugewinne bei Jungen

Besonders erfreulich ist die Entwicklung bei den jungen Hörerinnen und Hörern in der Altersgruppe zwischen 14 und 49 Jahren. In dieser Zielgruppe verzeichnet Radio Burgenland einen Anstieg des Marktanteils von 14 Prozent auf 18 Prozent und einen Anstieg der Tagesreichweite von 17,1 Prozent auf 18,4 Prozent innerhalb des Vergleichszeitraumes.

Herics: Verlässlicher Tagesbegleiter im Burgenland

„Der aktuelle Radiotest zeigt, dass Radio Burgenland nach wie vor ein verlässlicher, gern gehörter Tagesbegleiter im Burgenland ist. Neben unseren Stammhörrinnen und –hörern gelingt es uns auch, ein jüngeres Publikum anzusprechen. Mit dem Austropop-Schwerpunkt im ‚Musik-März‘, mit musikalischen Themensendungen mit Udo Huber und mit dem ‚Barbara Karlich Buchklub‘ setzen wir neue Akzente. In unserer Sendung ‚Guten Morgen Burgenland‘ haben wir neben aktuellen Themen aus dem Land auch das regionale Wetter- und Verkehrsservice noch stärker in den Vordergrund gerückt. Auch Erfolgsformate wie ‚Mahlzeit Burgenland‘ und der ‚Radio Burgenland Nachmittag‘ bieten unseren Hörerinnen und Hörer eine akustische Heimat. Ich freue mich, dass unser Publikum uns auch im digitalen Zeitalter die Treue hält“, sagt ORF-Landesdirektor Werner Herics.

Der ORF Burgenland widmet sich im kommenden Halbjahr ausführlich der Nationalratswahl. Musikalisch stehen weiterhin Austropop und die Förderung junger, österreichischer Künstler im Vordergrund.