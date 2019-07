Insgesamt wurden heuer im Burgenland 191.000 Tonnen Getreide konventionell und 74.000 Tonnen bio produziert. Die Top drei der konventionellen Produktion sind Winterweizen (126.000 Tonnen), Wintergerste (27.500 Tonnen) und Roggen (12.000 Tonnen). Die Aufteilung in der Bioproduktion sieht folgendermaßen aus: 37.000 Tonnen Winterweizen, 10.500 Tonnen Wintergerste und 6.500 Tonnen Triticale, eine Kreuzung aus Roggen und Weizen.

Leicht unterdurchschnittliche Ernte

Hannes Mosonyi von der Wirtschaftskammer, Landesgremium Agrarhandel, sprach bei der Bilanz-Pressekonferenz in Donnerskirchen in dieser Woche von einer leicht unterdurchschnittlichen Ernte. Die Qualitätskriterien sind die Proteinwerte und die Hektolitergewichte. Hier gebe es Werte um die 4,3 t/ha – hier gebe es also eine unterdurchschnittliche Ernte, so Mosonyi. Es gebe außerdem ein Nord-Südgefälle: Im Norden gebe es höhere Proteinwerte und deshalb niedrigere Hektolitergewichte, im Süden hingegen gebe es höhere Hektolitergewichte und klimabedingt niedrigere Proteinwerte, sagte Mosonyi.

Hitzeresistente Kulturen gefragt

Der Klimawandel bedeute für die Landwirte eine immer größere Herausforderung, betonte Agrarlandesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ). Im Burgenland brauche man hitzeresistente Pflanzen, wie Soja, Lupinien, Hanf oder Zuckermais. Man müsse sich in Zukunft weg vom ökonomischen Maximum hin zum ökologischen Optimum bewegen, sagte Eisenkopf.

Wetterkapriolen können gerade in der derzeit boomenden Biolandwirtschaft ein Problem sein: Abhilfe können standortangepasste Kulturen, der richtige Anbauzeitpunkt und humusschonende Maßnahmen schaffen, erklärte Matthias Grün, Direktor der Pannatura GmbH. Was immer möglich ist, soll auf der Fläche verbleiben und was entnommen wird, soll über geschlossene Kreisläufe wieder zurückkommen, so Grün. Stroh zum Beispiel werde in der Tierhaltung eingesetzt und komme dann nachher als Mist wieder auf den Boden zurück, sagte Grün.

Soja auf dem Vormarsch

Die Getreidefläche ist heuer im Burgenland um zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen und beträgt derzeit 152.500 Hektar. 35 Prozent werden biologisch bewirtschaftet. Bei der Anbaufläche von Soja gab es ein Plus von zwölf Prozent auf 23.500 Hektar. Einen dreiprozentigen Zuwachs gab es bei Mais. Getreide und Ölsaaten gehören zu den wichtigsten Exportgütern des Burgenlandes, die jährliche Exportsumme beträgt rund 192 Millionen Euro.