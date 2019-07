Es sei wichtig sich mit den Nachbarn auszutauschen und teilweise auch verkehrspolitische Pläne, die die Nachbarn beträfen, zu diskutieren, meinte Landeshauptmann Doskozil (SPÖ) im Interview mit ORF-Burgenland-Redakteur Norbert Lehner.

Besuch eines Technologieparks

Unter anderem stand bereits der Besuch eines Technologieparks in Ljubljana, wo sich auch die Fachhochschule Burgenland an einzelnen Projekten beteilige, auf der Tagesordnung. Hier siedelten sich unter anderem Biotechnologie-Firmen an. In zwei Ausbildungsprojekten kooperieren Unternehmen aus Slowenien mit Partnern aus dem Burgenland. In einem Projekt geht es um die Ausbildung im Metallbereich. „In Slowenien wird ganz intensiv nach Schweißern gesucht. Das ist ein totaler Mangelberuf, aber ein notwendiger Beruf. Hier gelten wir mit unserer dualen Ausbildung als Vorbild, hier ist der Lead-Partner das BFI Burgenland, das hier ihr Know-How hinein investiert“, erklärt Landesrat Christian Illedits.

Slowenien ist seit 1992 ein eigener Staat, der sich bis heute zum wohlhabendsten Land des ehemaligen Jugoslawiens entwickelte.

Die FH Burgenland kooperiert mit Partner in Slowenien in einem Projekt, in dem es um die Digitalisierung und die technische Ausstattung von Pflegeheimen geht. Erste Schritte für eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die noch ausgebaut werden soll. „Durch diese Aktivitäten der Fachhochschule ist diesen wirtschaftlichen Kooperationen Tür und Tor geöffnet. Sie müssen aber durch Wirtschaftspartner konkret mit Leben erfüllt werden. Diese Türen wollen wir öffnen“, erklärt Landeshauptmann Doskozil.

Doskozil will noch nicht über Grenzkontrollen diskutieren

Bei Doskozils Gespräch mit dem slowenischen Staatspräsidenten Borut Pahor ging es auch um illegale Migration. Slowenien will den Schutz seiner Außengrenzen verstärken. Dafür sollen die Grenzkontrollen zu Österreich und Italien aufgehoben werden. Seine Haltung zu der Frage sei ganz klar, so Doskozil: „Zuerst muss ein effektiver Außengrenzschutz nicht nur durch Slowenien, sondern gesamtheitlich durch die Europäische Union sichergestellt werden. Und erst in einem zweiten Schritt kann man dann in weiterer Folge über die Binnengrenzen diskutieren.“