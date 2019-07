Die Aktion „Schulstartpaket“ richtet sich ausschließlich an Kinder und Jugendliche – von der Volksschule bis zur Maturaklasse, die in Haushalten mit Bezug von bedarfsorientierter Mindestsicherung leben. Sie werden direkt vom Land Burgenland angeschrieben und erhalten in den nächsten Tagen einen entsprechenden Gutschein. Im Burgenland sind das rund 600 Schülerinnen und Schüler, heißt es vom Roten Kreuz.

ORF

Schulstartpaket im Wert von 70 Euro

Mit dem Gutschein können sich die Schülerinnen und Schüler dann ihre Schulstartpakete in einer der sieben Rot-Kreuz-Stellen im Burgenland abholen – und zwar bis spätestens 18. September. Neun verschiedene Pakete stehen zur Auswahl: Sie umfassen Schultaschen, Schreibsets, Jausenbox, Malstiften, Linealen und dergleichen, passend zur jeweiligen Schulstufe. Der Wert pro Schulstartpaket liegt bei rund 70 Euro.

Österreichweit fließen insgesamt 2,5 Millionen Euro jährlich in den Ankauf der Schulartikel. 85 Prozent des Geldes kommen aus dem Europäischen Hilfsfonds der EU, der Rest vom Sozialministerium. Das Programm ist vorläufig bis 2020 angelegt.