Die Horrorfahrt in dem verschlossenen Laderaum eines Lieferwagens führte die 16 Flüchtlinge nonstop von der serbischen Grenze bis nach Sopron. Die ungarische Polizei hielt den Wagen nahe der burgenländischen Grenze an und entdeckte die Flüchtlinge, die aus Afghanistan und dem Iran stammen. Nach Angaben der ungarischen Nachrichten-Agentur MTI haben die Migranten immer wieder versucht auf sich aufmerksam zu machen. Sie trommelten mit Händen und Fäusten gegen die Wände und Türen des Laderaums.

Police HU

Überlebt haben sie vermutlich nur, weil es ihnen gelungen sei, die Gummidichtungen an der Laderaumtür herunterzureißen. Durch den entstandenen Spalt zwischen den beiden Türflügeln drang ein wenig Frischluft ins Wageninnere. Hinter dem Steuer des Flüchtlingstransporters saß ein Mann aus Rumänien. Die zuständige Behörde in Sopron beantragte am Dienstag die Untersuchungshaft für den Lenker.

Fall erinnert an Parndorf-Tragödie

Der Fall erinnert an die Tragödie von Parndorf im Jahr 2015. 71 Asylsuchende – darunter auch mehrere Kinder – erstickten in einem Kühllaster auf der Fahrt von der serbischen Grenze über Ungarn nach Österreich. Ihre Leichen wurden in einer Parkbucht auf der Autobahn A4 entdeckt. Ein Gericht in Szeged (Ungarn) verurteilte die vier Schlepper, die die Fahrt organisiert hatten, vor einem Monat rechtskräftig zu lebenslangen Gefängnisstrafen – mehr dazu in A4-Drama – Lebenslang für Hauptangeklagte.