Chronik

Trausdorf: Frau nach Küchenbrand im Spital

Dienstagmittag musste die Feuerwehr in Trausdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) zu einem Hausbrand ausrücken. Das Feuer brach in der Küche eines Einfamilienhauses aus. Eine Frau wurde aus dem verrauchten Zimmer gerettet und in das Krankenhaus Eisenstadt gebracht.