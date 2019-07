Keller stand von 2005 bis 2014 an der Spitze der NTG und war damit der längstdienende Geschäftsführer der Tourismusgesellschaft. In seine Amtszeit fällt unter anderem die Einführung und Umsetzung der „Neusiedler See Card“.

Die Gästekarte ist mit zahlreichen Gratis- und Bonusleistungen mittlerweile das wichtigste Marketinginstrument der Neusiedler See Tourismus GmbH – mehr dazu in 15 Jahre Neusiedler See Card.