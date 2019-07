Für die Einsatzkräfte gestalteten sich die Löscharbeiten äußerst schwierig, sagte der Feuerwehrkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Mörbisch am See, Christian Jäger. Der Brandherd war vom Wasser aus beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht erreichbar.

Feuerwehr bei den Löscharbeiten Von kurz vor Mitternacht bis in die Morgenstunden war die Feuerwehr im Einsatz.

Schwierige Löscharbeiten

„Wir sind mit dem Boot ausgerückt, der Brand war aber in der Mitte der Schilfinsel und war somit vom Boot aus nicht zu erreichen. Wir haben versucht, den Brand mit Wasserwerfern zu löschen, aber es ist nicht gelungen. Wir haben den Brand letztendlich bis in die Morgenstunden beobachtet, so lange, bis der Rand des Schilfgürtels erreicht wurde und somit dann auch für uns erreichbar war. Dann haben wir die Brandstelle mit dem Wasserwerfer abgelöscht und letztendlich eine Mannschaft auf die Insel abgesetzt, sie hat den restlichen Brand dann gelöscht“, so Jäger.

Fotostrecke mit 5 Bildern FF Mörbisch am See FF Mörbisch am See FF Mörbisch am See privat privat

Die Feuerwehr Mörbisch war mit drei Fahrzeugen und dem Feuerwehrboot im Einsatz. Laut Landessicherheitszentrale ließ die Feuerwehr das in Flammen stehende Schilf kontrolliert abbrennen. Personen waren bei dem Brand nicht in Gefahr.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, war am Dienstag noch vollkommen unklar. Funkenflug nach dem Feuerwerk der Seefestspiele könnte den Brand möglicherweise ausgelöst haben. Dabei handelt es sich allerdings um Mutmaßungen. Der Brand sei unmittelbar nach dem Feuerwerk ausgebrochen, daher sei es naheliegend, dass das Feuer so verursacht wurde, so Feuerwehrkommandant Jäger.