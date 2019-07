80 Katzen und 75 Hunde werden derzeit im Tierschutzhaus Sonnenhof in Siegendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) betreut und warten auf einen neuen Besitzer. Das Heim ist fast zur Gänze ausgelastet, so Tierpflegerin Justine Rath. Das habe aber mit der Urlaubszeit nichts zu tun, im Burgenland werden nämlich kaum Tiere ausgesetzt, erzählte Rath.

Kaum ausgesetzte Tiere im Burgenland

„Tiere werden eher selten ausgesetzt, in den ländlichen Gegenden eher weniger, mehr in den Städten. Wir haben aber natürlich Einzelfälle, wo das auch passiert. Es ist immer so, dass wir quasi die Fundtier-Frist abwarten. Das ist einfach ein gewisser Zeitraum, den wir abwarten, damit sich der Besitzer melden kann und sagen kann, das ist sein Hund und den kann er natürlich auch abholen“, sagte Rath.

Hohe Nachfrage bei Hundebetreuung

Elisabeth Wimmer betreibt in Donnerskirchen (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) eine Tierpension. Sie betreut Hunde aus Wien und Umgebung sowie aus dem Nord- und Mittelburgenland, wenn Herrchen und Frauerl auf Urlaub sind oder sonst keine Zeit für die Hundebetreuung haben.

„Die Nachfrage ist immens groß, also jetzt habe ich wieder Anfragen bekommen und bis September habe ich jetzt einen Aufnahmestopp. Ich habe schon viele Stammkunden, wo ich sage, ich kann keine neuen Hunde dazunehmen, denn dann habe ich keinen Platz mehr für die Stammkunden. Es kommen auch viele Tagesgäste, wo Herrchen und Frauchen arbeiten gehen und der Hund eben nicht so lange alleine bleiben kann“, so Wimmer.

Die Betreuung eins Hundes kostet je nach Größe und Dauer der Unterbringung zwischen 20 und 28 Euro pro Tag. Im Burgenland gibt es laut Wirtschaftskammer 108 Menschen die als persönliche Dienstleister in den Bereichen Tierpflege, Tierpensionen, als Betreuer oder als Tiertrainer tätig sind.