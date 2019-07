Das einstige Flaggschiff – die Cuvee mit dem Namen „Arachon“ – ist nach der Umstrukturierung der Genossenschaft nicht mehr im Sortiment. Die Zusammenarbeit mit den drei Arachon-Regisseuren wurde beendet.

Arachon-Keller in Horitschon seit 2004

Im Juli 2004 wurde der Arachon-Keller in Horitschon offiziell eröffnet. Der von Star-Architekt Wilhelm Holzbauer geplante Bau wurde im Laufe der Zeit zu einem Markenzeichen der Vereinten Winzer Blaufränkischland und des Arachon-Weins. Den Wein selbst gibt es bereits seit 1996. Die Winzer Franz Xaver Pichler aus der Wachau, Manfred Tement aus der Südsteiermark, Weinhändler Tibor Szemes aus Pinkafeld und die Vereinten Winzer Blaufränkischland kreiierten und vermarkteten die Cuvee gemeinsam.

Ab sofort Eichenwald Weine

Nun stellen sich die Vereinen Winzer aber neu auf. Ab sofort wird unter dem Namen Eichenwald Weine produziert und vertrieben. Die Marke Arachon spielt dabei keine Rolle mehr. Der Vertrag sei ausgelaufen, begründet Johannes Forauer, Geschäftsführer von Eichenwald Weine diese Entscheidung. „Wir haben das mit unserem neuen Konzept so nicht mehr in Verbindung setzen können. Wir haben angeboten, den jetzigen Jahrgang noch über uns zu vertreiben“, so Forauer.

ORF

„Arachon“ bleibt weiter bestehen

Oscar Szemes, Weinhändler in Pinkafeld (Bez. Oberwart) und einer der drei Arachon-Regisseure, bestätigt, dass es die Marke weiter geben soll: „Wir wollen das Produkt wieder mit voller Kraft aufleben lassen. Wir haben uns dazu entschlossen das Produkt Arachon und den a’Kira weiterzuführen.“ Die Planungen für die Zukunft laufen jedenfalls, Verträge mit neuen Lieferanten werden geschlossen. Der Arachon soll auch ein neues Zuhause bekommen. In Pinkafeld ist ein Reifekeller geplant.

Herkunft des Namens „Eichenwald“

Bei Eichenwald Weine legt man den Fokus auf die Gastronomie und den Einzelhandel. Man will weg vom Gebinde- und hin zum Flaschenverkauf. Der neue Name leitet sich von der Geschichte Horitschons ab. „Der Ortsname ‚Horitschon‘ kommt aus dem Altslawischen und bedeutet so viel wie ‚die Leute bei den Eichen‘. Das Eichenblatt ist sogar im Ortswappen von Horitschon abgebildet“, erklärt Forauer. Auch der Reifekeller stehen auf einem ehemaligen Eichenwald, die Barrique-Fässer, in denen der Wein reift, seien aus Eichenholz gefertigt, so Forauer.