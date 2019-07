Nach Polizeiangaben vom Sonntag gab der Mann an, mit dem Schirm zuvor aufgrund der Wetterlage in 6.000 Metern Höhe unterwegs gewesen zu sein.

Der 45-Jährige startete seinen Flug laut Exekutive gegen 13.00 Uhr am Schöckl bei Graz. Wie die „Kleine Zeitung“ (Sonntagsausgabe) berichtete, kam der Freizeitsportler am Weg über die Teichalm (Bezirk Weiz) in Richtung Burgenland in ein Gewitter. Der Schirm sei in der Folge von einer Gewitterwolke auf 6.000 Meter Höhe befördert worden.

Wie die Landespolizeidirektion Burgenland auf Anfrage mitteilte, zog der Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung den Notschirm. Gegen 17.00 Uhr landete der Gleitschirmpilot schließlich auf dem Dach des Nebengebäudes.