Chronik

Mann aus brennender Wohnung gerettet

Bei einem Brand in der Wohnung eines Mehrparteienhauses in Bruckneudorf (Bezirk Neusiedl am See) haben Feuerwehrleute am Wochenende rettend eingegriffen. Die Helfer entdeckten in einem verrauchten Raum einen schlafenden Mann und brachten ihn ins Freie.