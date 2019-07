Im Burgenland haben die Kinderbetreuungseinrichtungen im Schnitt rund 20 Tage in den Sommerferien geschlossen – damit hat das Burgenland österreichweit die höchste Anzahl an Schließtagen. Am wenigsten haben die Kindertagesheime mit rund drei Tagen im Sommer in Wien geschlossen. Der österreichische Durchschnitt liegt bei ungefähr elf Tagen.

„Beim bisherigen Gesetz ist das Land dafür zuständig, dass es die Rahmenbedinungen vorgibt. Es gibt vor, dass vier Wochen als Hauptferien genommen werden. Die Gemeinden sind dann selbst dafür zuständig, dass sie bei Bedarf die Hauptferien verkürzen, sie können diese Hauptferien aber auch verlängern. Für die konkrete Ausgestaltnug der Sommerbetreuung sind dann die Gemeinden selbst zuständig“, sagt dazu Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ).

Novelle soll Verbesserungen bringen

In den meisten Bundesländern sind in den vergangenen fünf Jahren die Schließtage reduziert worden. Im Burgenland gab es in dieser Zeit jedoch kaum Verbesserungen. Eine für heuer noch geplante Novelle des Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes soll – neben dem Gratiskindergarten – auch eine Verbesserung der Betreuungsangebote bringen.

„Die Schließtage sind von Wichtigkeit. Es muss eine Ferienbetreuung gegeben sein – sei es in den Hauptferien für die Kindergartenkinder, aber auch für die Schulkinder in Zukunft. Gerade hier besteht oft eine Schwierigkeit für die Eltern. Geregelt werden muss auch die Öffnungszeiten der Kindergärten oder auch der Nachmittagsbetreuung in der Schule“, so Winkler. In den burgenländischen Bezirksvororten wird nur in Mattersburg und Neusiedl am See eine Betreuung über den gesamten Sommer angeboten.