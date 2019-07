Aus burgenländischer Sicht findet der große Schlager der ersten Runde im ÖFB-Cup in Pinkafeld statt. Nach den Testspielen gegen Celtic Glasgow und Rapid Wien tritt der Landesligist SC Pinkafeld gegen den SV Mattersburg an. „Es ist klar, dass wir in der Rolle als ‚Underdog‘ in das Spiel gehen. Trotzdem wissen wir, dass wir gewisse Qualitäten haben. Vielleicht gelingt es uns ja, die Mattersburger sportlich zu ärgern und herauszufordern“, so der sportliche Leiter Alexander Diridl.

Grün-weiße Wochen: Pinkafeld fiebert dem Cupschlager entgegen

Eine Herausforderung, die der Bundesliga-Klub aus Mattersburg natürlich annehmen will. Für den neuen Trainer Franz Ponweiser ist es das erste Pflichtspiel als Trainer der Mattersburger. Nach vier Remis und einer Niederlage in den Vorbereitungsspielen – soll nun im Cup der erste Sieg folgen. „Das wird kein einfaches Spiel, weil wir klar in der Favoritenrolle sind. Wir werden keinesfalls den Gegner unterschätzen und hoffen, dass wir so der Favoritenrolle gerecht werden können“, so Ponweiser.

Parndorf: „Favorit sind wir auf alle Fälle nicht“

Eine klare Favoritenrolle gibt es auch im Parndorfer Heidebodenstadion, wo in den vergangenen Jahren immer wieder große Namen zu Gast waren. Heuer trifft der SC/ESV Parndorf auf Titelverteidiger Red Bull Salzburg. Der Unterschied könnte kaum größer sein: Auf der einen Seite der Landesligist aus Parndorf – auf der anderen Seite der Meister und Champions-League-Teilnehmer.

„Wir wollen schauen, dass wir den Meister so lange wie möglich ärgern. Dann schauen wir, was am Ende rauskommt. Favorit sind wir auf alle Fälle nicht", so Kapitän David Dornhackl augenzwinkernd. Die Mannschaft weiß, um was es geht. Das ist der beste Klub in Österreich. Es ist eine Ehre und ganz super, dass wir gegen sie antreten dürfen“, so Trainer Paul Hafner.

Neusiedl: Grazer Traditionsverein zu Gast

Auch der SC Neusiedl darf sich über ein attraktives Los freuen. Der Regionalligist trifft in Runde eins in Parndorf auf den GAK. Ein Traditionsverein, der wieder in die 2. Liga aufgestiegen ist. „Das ist eine sehr reizvolle Aufgabe. Ich glaube, dass der GAK genügend Zuschauer mitbringen wird. Wir wollen die Chance ergreifen und so vielleicht die erste Runde überstehen“, sagt Neusiedl-Kicker Patrick Kienzl.

„Wir haben sie beobachtet und den einen oder anderen Schwachpunkt ausmachen können. Vielleicht geht ja unser Plan auf und können so überraschen“, ergänzt Trainer Hannes Friesenbichler. Der fünfte Cupteilnehmer aus dem Burgenland kommt aus dem Bezirk Mattersburg. Der Neo-Regionalligist Draßburg tritt in Gleisdorf an.