Die barocke Madonna ist fertig untersucht, gereinigt und konserviert. In der Werkstatt des Bundesdenkmalamtes in Wien wurden lockere Stellen befestigt und Kanten, die wegbrechen könnten, gesichert. Die Untersuchungen brachten neue Erkenntnisse: etwa, dass ungarisch-calvinische Adelige die Statue sozusagen „zum Tod durch Köpfen“ verurteilt hatten.

ORF

„Eingefrorener Moment aus der Geschichte“

Dass die Madonna danach quasi im Altar versteckt worden sei, mache die Geschichte der Madonna von Loretto besonders spannend, sagte Kunsthistoriker Bernd Euler-Rolle. Da die Statue über die Jahrhunderte hinweg keinen weiteren Schaden genommen hätte, stelle sie gleichsam einen eingefrorenen Moment aus der Geschichte dar.

ORF

Madonna wird sichtbar „beigesetzt“

Nun soll die Statue nach Loretto (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) zurückkehren. Allerdings gab es monatelang keine Einigkeit über die Art der Ausstellung und über die Finanzierung. Das Bundesdenkmalamt wollte sie am Fundort im Altar sehen, in Loretto dachte man an eine traditionelle Aufstellung als Statue. Nun habe man sich geeinigt, sagte Pater Anton Ratelis, der Pfarrer von Loretto. Restauratoren aus Wien arbeiten gerade an einer Nische im Altar, in dem die Madonna gefunden wurde. Dort soll sie nun gleichsam wieder „beigesetzt“ werden – allzeit sichtbar und erlebbar für Besucher und Wallfahrer.

ORF

Wann genau die Marienstatue wieder an ihren Fundort zurückkehrt, steht derzeit noch nicht fest. Spätestens Anfang September – zum Weihetag der Gnadenkapelle am 8. September – soll die Madonna aber wieder in Loretto sein.