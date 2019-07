Der Motorradpolizist war gegen 18.00 Uhr auf der S31 im Gemeindegebiet von Hirm in Richtung Eisenstadt unterwegs, als der Niederösterreicher in seinem Auto an ihm vorbeiraste. Der Polizist fuhr ihm nach und stellte dabei mit einem geeichten Tachometer eine Geschwindigkeit von 212 km/h fest. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit in diesem Bereich ist 130 km/h.

Er sei ohnehin spät dran, und seine Freundin in Ungarn würde schon auf ihn warten, sagte der 19-Jährige als Rechtfertigung für sein Verhalten, als ihn der Polizist schließlich anhalten konnte. Der Autofahrer wurde angezeigt und ein Führerscheinentzugsverfahren bei der Bezirkshauptmannschaft Mattersburg eingeleitet.