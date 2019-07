Errungenschaften der türkis-blauen Koalition wurden dabei gelobt, diverse Zukunftsprojekte schmackhaft gemacht. „Wir wollen den Weg der Entlastung natürlich fortführen – und das ist nur möglich, wenn es eine ganz starke Volkspartei nach dem 29. September auf Bundesebene gibt“, gab ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner die Richtung vor.

Angesprochen wurde etwa der Bereich Pflege. ÖAAB-Landesparteiobmann Christian Sagartz hob die vor kurzem beschlossene Anpassung des Pflegegeldes hervor und machte Werbung für das von Sebastian Kurz vorgestellte Modell einer neuen Pflegeversicherung. „Ein Modell der Zukunft – die Menschen brauchen hier ein ganz sicheres Modell“, so Sagartz.

„Steuerentlastung ohne neue Schulden“

Entlastung soll auch über weitere Steuermaßnahmen gelingen, sagte ÖAAB-Generalsekretär Christoph Zarits. „Wir wollen eine ehrliche Steuerentlastung, eine ehrliche Steuerreform – ohne neue Schulden, ohne neue Steuern“, so Zarits.

Gleichzeitig wurden vom ÖAAB aber auch finanzielle Wünsche ausgesprochen: Der Verkehrsverbund Ostregion erhöhte zu Monatsbeginn die Ticketpreise für Pendler – Landesgeschäftsführer Johannes Mezgolits forderte erneut, dass das Land die zusätzlichen Kosten für die Pendlerinnen und Pendler übernehmen soll.

Rotpuller: „Bitte, keine Entlastungen mehr“

„Wir hoffen für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass es in Zukunft keine Entlastungen a la ÖVP mehr gibt. Noch mehr Gesetze wie den 12-Stunden-Tag und 60-Stunden-Woche, die Abschaffung der Aktion 20.000, die Verschlechterung bei der Altersteilzeit, oder die Zerschlagung der Krankenkassen wären für die Menschen eine Katastrophe“, kritisierte FSG-Landessekretär Andreas Rotpuller in einer Aussendung am Mittwochnachmittag.