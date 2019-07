Der Gemeindearzt von Gattendorf (Bezirk Neusiedl am See), Klaus Derks, geht Ende des Jahres nach 34 Jahren in Pension. Er betreut die Patienten in der 1.500-Einwohner-Gemeinde und führt auch eine Zweitordination im benachbarten Potzneusiedl. Seit Monaten ist man auf der Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger. Der Bürgermeister von Gattendorf, Franz Vihanek (ÖVP), stellt einem neuen Arzt Fördergelder in Aussicht. Man sei auch bereit, etwas zu tun, wenn organisatorische Maßnahmen notwendig seien. Seitens der Gemeinde versuche man, alle Türen offen zu lassen und sei bereit über alles zu reden.

ORF

Voll ausgestattet Ordination

Die Ordination von Derks ist voll ausgestattet. Der Arzt würde sie seinem Nachfolger zur Verfügung stellen und dieser könnte dort auch wohnen. Die Ordination ist historisch interessant, weil dort früher der Cousin des Komponisten Franz Liszt als Arzt arbeitete. Liszt war dort auch zu Besuch und musizierte gemeinsam mit der Familie seines Cousins.

ORF

Mehrere offene Arztstellen

Neben Gattendorf sind aktuell Stellen für Allgemeinmediziner in Jennersdorf und Raiding ausgeschrieben und in Frauenkirchen wird seit längerem ein Kinderarzt gesucht. In Neusiedl am See wiederum ist die Stelle eines Hautarztes unbesetzt.