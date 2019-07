Mit dem Motto „Beteilige dich an deiner Region“ startet „südburgbenland plus“ ein Crowdfunding-Programm, um die Wertschöpfung der Region zu erhöhen. Ziel der Initiative ist es, die Wirtschaft, Landwirtschaft, die Gemeinden und die sozialen und kulturellen Vereine mit der „crowd“ zu vernetzen – gemeint ist damit die Bevölkerung, aber auch Sponsoren oder andere Firmen. Das Crowdfunding besteht aus Geldnehmern und Geldgebern.

südburgenland plus

Die Projekte werden auf einer Crowdfunding-Plattform vorgestellt und interessierte Unternehmer oder Private können in diese investieren. Der Verein „südburgenland plus“ bietet auch Workshops und Informationsveranstaltungen für angehende Unternehmer an, um Projektideen zu verwirklichen. Seit 2001 gibt die lokale Aktionsgruppe EU-Fördergelder an Menschen mit regionalen Projektideen.