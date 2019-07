Frauen in Männerberufen – das ist auch 2019 doch noch immer ungewöhnlich. Vor allem wenn eine studierte Architektin und Betriebswirtin Schlossermeisterin wird. Seit gut einem halben Jahr gehören Baustellenbesuche zu ihrem Tagesgeschäft. Sie ist Chefin eines beinahe 50-Mann-Unternehmens und muss ständig nach dem Rechten schauen.

ORF

Die Metallbranche und den Betrieb ihres Vaters kennt Caroline Biribauer in und auswendig. Wie ihr Bruder David hat sie ihre Kindheit in der Werkshalle verbracht. David Biribauer wollte allerdings nie Chef sein und unterstützt seine Schwester als Techniker, Planer und Prokurist. Die neue Rollenverteilung haben die Eltern von Caroline nie hinterfragt. Auch die Mutter von Caroline war schon immer in leitender Position. Von der Erfahrung und Gelassenheit ihrer Mutter profitiert auch Caroline.