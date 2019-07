Konfliktlösung mit Niveau vorleben und für die Bevölkerung arbeiten, so laute ihre Devise, sagte Dunst am Freitag. 16 Sitzungen wurden im Jahr 2018/19 abgehalten. In diesen wurden 154 Tagesordnungspunkte behandelt. Acht Dringlichkeitsanträge wurden beschlossen, sowie 48 Gesetzesbeschlüsse und 30 Beschlüsse gefasst.

Aktiv auf Menschen zugehen

Als Landtagspräsidentin möchte Dunst die Bürgerbeteiligung weiter forcieren: „Ich habe gerade auch in meiner vorigen Arbeitsaufgabe als Regierungsmitglied immer wieder bei den verschiedenen Zuständigkeiten und Gesetzeswerdungen Bürgerbeteiligung eingemahnt und eingefordert. Und ich habe hier gesehen, dass sich Menschen beteiligen wollen, man muss nur aktiv auf sie zugehen.“

ORF/Margot Drobits

Landhaus-Führungen an Zielgruppen anpassen

Über den Sommer werde deshalb an der Demokratieoffensive gearbeitet, wie Dunst am Freitag neuerlich betonte. Projektleiterin ist die ehemalige ORF-Mitarbeiterin Doris Fennes-Wagner. So sollen unter anderem die Führungen durch das Landhaus an die verschiedenen Altersgruppen angepasst werden. Für Jugendliche soll eine eigene Internetseite, die interaktiv aufgebaut sein soll, eingerichtet werden. Neu ab Herbst ist, dass der Landtag durch Gebärdensprachdolmetscher auch für Gehörlose erlebbar wird.