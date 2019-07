Chronik

Traktor prallte gegen Zug

In Winden am See (Bezirk Neusiedl am See) ist am Donnerstagnachmittag ein ungewöhnlicher Unfall passiert. Ein Traktorfahrer, der in einem Weingarten arbeitete, übersah einen nahenden Zug und kollidierte mit diesem. Der Lenker blieb unverletzt.