Die Rotweine spiegeln den gebietstypischen Geschmack wieder, der sich kräftig, körperreich und fruchtig mit Beerenaromen präsentiert, sagte Anton Piribauer, der Obmann des Vereins Rosalia, der für die Vermarktung zuständig ist. Bedingt durch das spezielle, gerade zur Reife etwas kühlere, Klima und durch den lösshaltigen Boden sei eine feine Veilchennote erkennbar.

DAC ist Chance für kleine Winzer

Die Idee für einen eigenen DAC entstand vor einigen Jahren, maßgebliche Unterstützung kam von der damaligen Agrarlandesrätin Verena Dunst (SPÖ). Gerade der DAC Rosalia zeige, dass auch kleine Winzer gemeinsam Qualität sehr gut vermarkten können, sagte Dunst bei der Präsentation der ersten DAC Weine auf der Burg Forchtenstein. Vier Fünftel der Winzer im Burgenland bewirtschaften eine Fläche, die kleiner ist als zehn Hektar, sagte Dunst.

300 Hektar Rebfläche im Bezirk Mattersburg

DAC steht für Districtus Austriae Controllatus. Die Bezeichnung wird an Weine vergeben, die ihre Herkunftsregion in unverkennbarer Weise repräsentieren.

Elf Winzer sind mittlerweile Teil des Rosalia DAC, sie bewirtschaften 300 Hektar Rebflächen. Im Burgenland gibt es mittlerweile fünf DAC Gebiete, österreichweit sind es 13. DAC Gebiete bieten große Chancen bei der Vermarktung, so Christian Zechmeister, Geschäftsführer von Wein Burgenland. DAC Weine sind nicht unbedingt die teuersten, sagte Zechmeister, sondern jene, die die Region am besten repräsentieren.

Die Weine des Rosalia DAC

Zu den gebietstypischen Weinen der Rosalia DAC zählen die Rotweinsorten Blaufränkisch und Zweigelt, die auch als Reserve angeboten werden können. Außerdem Roseweine, die ebenfalls als Reserve auch angeboten werden und die in der Region eine lange Tradition haben.

19 Prozent der Weinflächen bereits bio

Nachhaltigkeit und biologische Landwirtschaft sind auch bei den Winzern ein Thema, sagte Agrarlandesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ). Die Weinwirtschaft habe sich in den vergangenen Jahren enorm entwickelt: die Wertschöpfung bleibe im Land, jeder 17. Arbeitsplatz sei in der Weinwirtschaft zu finden, so Eisenkopf.