Am Beginn der Eröffnung stand das Gedenken an Gerald Mader, den Begründer und Präsidenten des Österreichischen Studienzentrums für Frieden und Konfliktlösung (ASPR) in Stadtschlaining. Er starb am 6. Mai im Alter von 93 Jahren. In Vertretung von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) erinnerte SPÖ-Landtagsabgeordneter Christian Drobits an den ehemaligen Landesrat und Friedensvisionär.

Gedenken an Gerald Mader

„Gerald Mader hat sich auch aufgrund seiner Geschichte, wo er in Kriegsgefangenschaft gekommen ist, immer wieder mit Krieg und Frieden auseinandergesetzt. Auch als Politiker, als Rechtsanwalt, aber schließlich dann seit 1983, gerade hier in Stadtschlaining, wo er meiner Meinung nach was aufgebaut hat, eine Vision verwirklicht hat, die wir weitertragen wollen und können und auch dürfen“, sagte Drobits.

ORF

Burg wird ab 1. Jänner modernisiert

Für den derzeitigen Präsidenten, Ex-Verteidigungsminister Norbert Darabos (SPÖ), ist es die erste Sommerakademie. Er blickte bereits Richtung Umbau der Friedensburg – ab 1. Jänner wird sie gesperrt und großzügig modernisiert. „Es ist eine historische Masse, die hier zu verwalten ist, eine Burg. Ich bin der Meinung, dass man das durchaus mit modernen Elementen auch verbinden kann. Es geht um Barrierefreiheit, aber auch um eine Verstärkung des Eventcharakters. Da bin ich auch dem Landeshauptmann dankbar, dass man viel Geld in die Hand nimmt, um hier eine Landesausstellung zu etablieren, die auch den Namen Landesausstellung verdient“, so Darabos.

Kramer: „Emotionen im Konflikt“ aktuelles Thema

Die Landesausstellung soll dann in ein Haus der Zeitgeschichte umgewandelt werden – mehrere Millionen Euro werden investiert. Ob es die Sommerakademie auch 2020 geben wird, ist derzeit noch offen. Heuer nehmen rund 160 Interessierte und 40 Vortragende teil. Für das Thema „Emotionen im Konflikt“ habe man sich ganz bewusst entschieden, sagte ASPR-Direktorin Gudrun Kramer. Die Entscheidung sei schon letzten Herbst gefallen. „Also zu einer Zeit, wo wir das Ibiza-Video noch nicht gekannt haben. Daher wussten wir gar nicht, wie aktuell und brisant das Thema sein wird, jetzt im Juli“, so Kramer. Die 36. Sommerakademie in Stadtschlaining dauert noch bis Sonntag.