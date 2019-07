Das Kurhaus Marienkron in Mönchhof wurde vor knapp einem Monat nach einer einjährigen Umbauphase neu eröffnet – mehr dazu in Kurhaus Marienkron eröffnet. Neben dem Haus an sich wurde auch in der medizinischen Betreuung etwas umgebaut. Das Kurhaus setzt verstärkt bei der Gesundheit des Darms an. „Es gibt niemanden – weder in Österreich, noch in Europa – der sich in dieser Form mit diesem Thema beschäftigt“, sagt Geschäftsführer Gunther Farnleitner.

Damit wolle man auch am internationalen Markt Erfolg haben. Durch Kooperationen zwischen Betrieben und dem Burgenland Tourismus soll das Angebot des Burgenlandes sichtbar gemacht werden. Meist durch Radioinserate, Werbungen in Zeitungen oder Pressereisen.

Petschnig hofft auf Synergieeffekt

„Wir haben es im Print- und Radiobereich geschafft, dass wir eine 50-Prozent-Finanzierung abdecken. Die anderen 50 Prozent kommen über den Betrieb oder von einem Verband. Wir schließen uns zusammen und verdoppeln einfach die Mitteln, die von einem Verband aufgebracht werden“, so der Burgenland-Tourismus-Geschäftsführer Hannes Anton.

ORF/Pint

Das Ziel sei laut Tourismuslandesrat Alexander Petschnig (FPÖ), die Kräfte zu bündeln: „Hier werden Synergieeffekte gehoben, es wird ein gemeinsamer Außenauftritt gepflogen. Das heißt: Es werden nicht mehr vier oder fünf unterschiedliche Auftraggeber in das gleiche Medium inserieren, sondern es wird gebündelt, sodass man einen entsprechenden Marktauftritt haben kann“, so Petschnig. Insgesamt zählt der Burgenland Tourismus heuer 20 Kooperationspartner.