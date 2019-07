Der Steinbruch St. Margarethen verwandelt sich diesen Sommer in eine schaurige Landschaft rund um einen himmlischen Wolkenstrudel. Auch 228 Jahre nach der Uraufführung ist die „Zauberflöte“ eine der beliebtesten Opern. Das Regieteam Cornelius Obonya und Carolin Pienkos inszeniert Wolfgang Amadeus Mozarts Parabel auf die Liebe und Vernunft als opulentes, fantastisches Märchen. Star dieser „Zauberflöte“ ist Max Simonischek, der als Papageno sein Operndebüt gibt. Dirigent ist Karsten Januschke. Es spielt das Orchester der Budapester Philharmonischen Gesellschaft, und es singt der Philharmonia Chor Wien.

Seefestspiele Mörbisch

Am Donnerstag folgt die Premiere von Franz Lehars „Das Land des Lächelns“ bei den Seefestspielen Mörbisch, das voller weithin bekannter und unvergesslicher Melodien ist, man denke nur an „Dein ist mein ganzes Herz“ und „Lächeln, immer nur lächeln“. Die berührende Liebesgeschichte zwischen dem Wiener Mädl Lisa und dem chinesischen Prinzen Sou-Chong, die im Wiener Prater beginnt und dann letztlich in Peking an Konventionen, gesellschaftlichen Verpflichtungen und Unterschieden zwischen den Kulturen scheitert, ist immer noch aktuell.

Lehars „Das Land des Lächelns“ Die Kulisse der Seefestspiele Mörbisch

Comeback für Harald Serafin

Teresa Vogl und der künstlerische Direktor Peter Edelmann führen das Publikum durch den Abend und bieten Wissenswertes über die Handlung und ihre Entstehungsgeschichte. Unter der Regie von Leonard Prinsloo kehrt Harald Serafin sieben Jahre nach dem Ende seiner Intendanz in der Rolle des Obereunuchen auf die Seebühne zurück.

Übertragungen in ORF III und ORF 2

Für 2019 wurden die Premierenvorstellungen der „Zauberflöte“ aus der Oper im Steinbruch St. Margarethen (Mittwoch, 10. Juli, 21.05 Uhr, ORF III) und des Operettenklassikers „Das Land des Lächelns“ von den Seefestspielen Mörbisch (Donnerstag, 11. Juli, 21.05 Uhr, ORF2) ausgewählt, die von ORF III im Rahmen des ORF-Kultursommers produziert werden. Außerdem blicken die Dokumentationen des ORF Burgenland „Opernzauber im Steinbruch – Mozarts Zauberflöte“ (Sonntag, 21. Juli, 10.00 Uhr, ORF2) und „Land des Lächelns – Vom Wiener Prater ins ferne China“ (Sonntag, 14. Juli, 9.45 Uhr, ORF2) hinter die Kulissen der Bühnenproduktionen.