Um 2.43 Uhr wurde die Feuerwehr am Dienstag alarmiert. Der Verletzte konnte sich aus eigener Kraft noch auf den Balkon der Wohnung begeben, sagte der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Großpetersdorf, Oliver Class. Als die Einsatzleitung am Einsatzort eintraf, sahen die Feuerwehrmitglieder den Mann am Balkon und leiteten sofort die Rettungsmaßnahmen ein. Mit einer Leiter konnte der Verletzte von den Feuerwehrmitgliedern vom Balkon gerettet werden.

LPD Burgenland

Bei den Löschmaßnahmen des Brandes versuchte die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl zu verhindern. Der Brand wurde sowohl von außen als auch von innen – unter schwerem Atemschutz – bekämpft.

Mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht

Der verletzte Mann wurde laut Landessicherheitszentrale mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Oberwart eingeliefert. Jene Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, brannte zur Gänze aus. Am übrigen Gebäude entstand schwerer Sachschaden, die Schadenshöhe kann zurzeit noch nicht beziffert werden. Die Freiwillige Feuerwehr Großpetersdorf und die Stadtfeuerwehr Oberwart waren mit insgesamt neun Fahrzeugen vor Ort. Auch ein Notarztteam war im Einsatz.

Bewohner kommen in Ersatzquartiere

Die Bewohner des Hauses wurden vorübergehend in Ersatzquartieren untergebracht. Wann sie wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen nach der Ursache des Feuers werden am Dienstag durch Brandermittler des Kriminaldienstes Oberwart aufgenommen.