Der tödliche Verkehrsunfall ereignete sich gegen Mittag in Steinbach, einem Ortsteil der Gemeinde Pilgersdorf (Bezirk Oberpullendorf). Der Fahrzeuglenker prallte laut Landespolizeidirektion Burgenland aus bisher unbekannter Ursache ungebremst in ein direkt an der Kirchschlager Straße (B55) gelegenes Wohnhaus.

Der Fahrzeuglenker erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, hieß es Montagnachmittag in einer Presseaussendung der Polizei. Genaueres zur Identität des Unglückslenkers war vorerst nicht bekannt.

Lkw umgekippt: Stau auf S31

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am frühen Nachmittag auf der S31 bei Wulkaprodersdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung). Ein Lkw geriet dort ins Schleudern und stürzte um. Kurz darauf bildete sich an der Unfallstelle ein Stau.