Zum traditionellen Picknick nach Moschendorf (Bezirk Güssing) kamen heuer vor allem Auslandsburgenländer aus den USA – vorwiegend aus New York City und New Jersey – aber auch aus Kanada. Das Picknick fand bereits zum 59. Mal statt, sagte der Präsident des Vereins „Burgenländische Gemeinschaft“ Walter Dujmovits.

Nächste Generation im Mittelpunkt

Die regelmäßigen Treffen sollen die Verbindung zwischen den Auslandsburgenländern und der alten Heimat aufrecht erhalten. „Der zweite wichtige Grund dieser Treffen sind die nächsten Generationen, die natürlich einen ganz anderen Zugang zur alten Heimat ihrer Großeltern haben“, so Dujmovits.

Bereits Ende des 19. Jahrhunderts wanderten Burgenländerinnen und Burgenländer aus. Die zweite große Auswanderungswelle fand in den 1920er Jahren statt und die dritte in den 1960er Jahren. Insgesamt verließen rund 80.000 Burgenländerinnen und Burgenländer ihre Heimat, die meisten von ihnen wanderten nach Amerika aus.

Unter diesen Auswanderern war auch Rudolf Wolf, er wurde in Edlitz (Ortsteil der Gemeinde Deutsch Schützen-Eisenberg im Bezirk Oberwart) geboren und lebt nun in New Jersey. „Ich bin vor 50 Jahren ausgewandert. Ich war seither schon so oft im Burgenland und ich komme so oft wie möglich zurück“, erzählte Wolf.

Die Gründe warum so viele Burgenländerinnen und Burgenländer damals ihre Heimat verließen, waren unterschiedlicher Natur, zumeist erfolgte die Auswanderung aufgrund von Armut oder aufgrund fehlender Perspektiven.