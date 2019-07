Kontakte knüpfen und pflegen, Weinfachleute auf den Geschmack bringen – das passiert im Rahmen einer sogenannten Masterclass, also einer kommentierten Verkostung. Beide Termine mit über 70 Sommeliers und Importeuren in New York und Philadelphia waren vor Wochen schon ausgebucht, bilanzierte Wein Burgenland Geschäftsführer Christian Zechmeister: „Wir haben hier vor etwas mehr als fünf Jahren begonnen speziell den Rotwein in den Masterclasses in den Vordergrund zu stellen, Zweigelt, Blaufränkisch. Genau in diesen Kategorien haben wir die höchsten Zuwächse am amerikanischen Markt. Ich glaube, es ist extrem wichtig, den Sommeliers und Händlern Hintergrundinformationen und Geschichten rund um den heimischen Wein zu liefern, damit sich diese leichter tun, den heimischen Wein zu verkaufen.“

Jung und frisch aus dem Burgenland

Die größte Bekanntheit haben Grüner Veltliner und Blaufränkisch, doch auch mit der Vielfalt der Rebsorten kann das Burgenland punkten, erklärte der Obmann der Wein Burgenland, Winzer Matthias Siess aus Oggau: „Die Vielfalt macht es aus, die Art, wie man Wein produziert. Wir in Österreich und im Burgenland sind für jugendliche, frische Weine bekannt. Da sind die Amerikaner fasziniert, weil meistens trinken sie ältere Jahrgänge und kennen das nicht. Und da haben wir einen großen Vorteil.“

Neue Märkte erschließen und bestehende pflegen

Ein Bild von den Aktivitäten der Wein Burgenland machte sich im Zuge dieser Reise Agrarlandesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ): „Das ist gerade für den burgenländischen Wein sehr wichtig. Wir haben eine hohe Exportquote, die liegt zwischen 20 und 30 Prozent. Und da ist es wichtig neue Märkte zu erschließen und auf bestehenden Märkten neue Akzente zu setzen.“

77 der rund dreitausend Weinbaubetriebe des Burgenlandes exportieren in die USA, Tendenz steigend. 2018 machte Wein aus Österreich im Wert von mehr als 14 Millionen Euro den Weg über den Atlantik, ein Fünftel mehr als im Jahr davor.