Während der Drescharbeiten auf einem Getreidefeld in Neudörfl hörte der Fahrer des Mähdreschers gegen 15.50 Uhr einen lauten Knall. Sekunden später schlugen Flammen aus dem Motorraum, kurz darauf stand der Mähdrescher im Vollbrand und brannte komplett aus. Der Lenker des landwirtschaftlichen Fahrzeugs konnte sich unverletzt retten. Durch den Wind griff das Feuer auf das abgeerntete Getreidefeld über. 10.000 Quadratmeter brannten ab.

Einsatzort in Wasserschutzgebiet

Das Feld, auf dem der Mähdrescher abbrannte und auf das die Flammen übergegriffen hatten, befindet sich in einem Trinkwasserschutzgebiet. Aufgrund dessen ordnete der Umweltreferent des Journaldienstes der Bezirkshauptmannschaft Mattersburg an, das abgebrannte Erdreich abzutragen und zu entsorgen. Es sei nicht auszuschließen, dass Diesel aus dem Tank in das Erdreich gelangte, teilte die Exekutive mit.

Die Feuerwehren aus Wr. Neustadt, Bad Sauerbrunn, Pöttsching und Neudörfl waren mit 52 Mitgliedern und sechs Fahrzeugen im Einsatz. Fremdverschulden könne ausgeschlossen werden, so Brandermittler der Polizei am Sonntag. Als Brandursache wurde Überhitzung festgestellt.

Klein-Lkw auf A4 in Flammen

Auf der Ostautobahn (A4) im Bezirk Neusiedl am See stand in der Nacht auf Sonntag ein Klein-Lkw in Flammen. Der Fahrer war Richtung Ungarn unterwegs, als bei Weiden am See plötzlich Flammen aus dem Motorraum kamen. Der Mann konnte das brennende Fahrzeug verlassen. Die Feuerwehr Gols löschte dann das Feuer, das auf das ganz Fahrzeug übergegriffen hatte. Es gab keine Verletzten, teilte die Polizei mit.