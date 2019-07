Eine Niederlage gegen Kapfenberg und zwei Unentschieden gegen Szombathely und Osijek haben die Mattersburger in dieser Sommervorbereitung bereits zu Buche stehen. Am Samstag spielt der SVM gegen den SV Lafnitz aus der Zweiten Liga. Die Steirer sind in fast jeder Vorbereitungsphase einmal Gegner in einem Testspiel. Gespielt wird in Eberau.

ORF/Anton Pinezich

„Nächster Schritt in die richtige Richtung“

Trainer Franz Ponweiser hat exakte Vorstellungen für den Test: „Wir wollen wieder einen Schritt Richtung mehr Kompaktheit, konkreteres Anlaufen, weitere Balleroberungen und in der Defensive die komplette Stabilität weiterentwickeln. Da wollen wir von der Mannschaft den nächsten Schritt in die richtige Richtung sehen.“ Anpfiff ist am Samstag um 18.00 Uhr.

ORF/Anton Pinezich

Auch die Klubs der Regional- und Burgenlandliga testen bereits eifrig, auch wenn die Saison erst in der zweiten August-Woche beginnt. Regionalliga-Aufsteiger Draßburg kam gegen Klingenbach über ein 1:1 nicht hinaus. Die Mattersburg Amateure siegten beim SV Schattendorf 5:1.

Weitere Ergebnisse:

Eltendorf – Sturm Graz Amateure 1:2

Ritzing – Bruck an der Leitha 1:4

St. Margarethen – Mannsdorf 1:4

Oberwart – Admira Juniors 1:6

Zweiter Einsatz für Neuzugang Miesenböck

Neuzugang Fabian Miesenböck wird zu seinem zweiten Einsatz im Mattersburg Trikot kommen. Er ist im Burgenland kein Unbekannter: „Ich habe schon in Parndorf gespielt, das war noch Regionalliga damals. Ich fühle mich wohl im Burgenland. Nur der Wind stört mich.“ Der Kärntner kam über die Austria Akademie zu den Parndorfern. Anschließend spielte der linke Mittelfeldspieler beim LASK, bei Wiener Neustadt und zuletzt in der Slowakei bei Spartak Trnava. „Es war ein sehr schönes Jahr. Am Anfang war es relativ schwierig, sich in einem fremden Land mit einer anderen Sprache durchzusetzen. Aber ich habe gute Hilfe bekommen und gegen Schluss hin ist es immer besser geworden. Wir haben den Pokal geholt, wir haben international in der Europa League gespielt. Das war ein hervorragendes und lehrreiches Jahr für mich.“

ORF/Anton Pinezich

Seine Erfahrung als Profi möchte er auch in Mattersburg einbringen und so seinem neuen Team helfen: „Meine Mentalität war immer eine Stärke von mir, auch mein Charakter. Am Platz werde ich immer mein Bestes geben, immer probieren, dass ich der Mannschaft und dem Verein helfen kann. Und ich hoffe, ich treffe auch ein paar Tore“, so der Fußballer mit einem Augenzwinkern. Er fühle sich in der „guten, jungen Truppe“ richtig wohl: „Ich glaube, dass wir uns nicht verstecken müssen. Wir müssen auf unsere Stärken setzen. Ich habe schon bemerkt, dass es ein sehr familiärer Klub ist, wir haben einen super Zusammenhalt in der Mannschaft, und da müssen wir schauen, dass wir das auch auf den Platz bringen.“

„Er passt als Mensch, als Typ und als Fußballer“

Auch Trainer Ponweiser hält viel von seinem Neuzugang: „Den Abgang von (Rene, Anm.) Renner, der doch ein Leistungsträger war, konnten wir bestimmt adäquat ersetzen. Da haben wir mit Fabian Miesenböck einen Spieler, der in der ersten slowakischen Liga Cup-Sieger geworden ist, dort auch zu den Stammkräften gezählt hat und auch richtig gute Leistungen erbracht hat. Er passt als Mensch, als Typ und als Fußballer perfekt zu uns.“ Miesenböck feierte beim 3:3 gegen Osijek sein Debüt.