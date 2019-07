Insgesamt spare UNIQA durch diesen Schritt in Zukunft rund 179 Tonnen CO2 und rund 484.000 kWh Strom jährlich ein, teilte die Versicherung am Freitag in einer Aussendung mit. Die durchschnittliche Einsparung je Standort liege damit jährlich bei rund drei Tonnen CO2.

Cleen Energy hatte nach seinem Börsengang im Jahr 2017 mit Verlusten, Insolvenzgefährdung und zu hoher Firmenbewertung für Schlagzeilen gesorgt – mehr dazu in Cleen Energy wieder in Schwierigkeiten. Das Unternehmen gab vor kurzem bekannt, Partner der Lichttechnik-Firma Signify zu werden.