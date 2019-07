Es werde ein Verein ausgestattet, der dann Veranstaltungen mache, auf denen die FPÖ ihre Wahlkampfauftritte und ihre Parteiauftritte habe, so der Vorwurf der Grünen. Das sei höchst problematisch und werde auch vom Rechnungshof zu prüfen sein – mehr dazu in Grüne hinterfragen Förderungen für Verein „Burgenländer in Not“. Der Vorstand des Sozialvereins „Burgenländer in Not“ besteht überwiegend aus FPÖ-Funktionärinnen und Funktionären, Vereinssitz ist die FPÖ-Zentrale in Eisenstadt. Zweck des Vereins ist es, unverschuldet in Not geratene Burgenländerinnen und Burgenländer zu unterstützen.

Tschürtz: „Grenzenlose Unverschämtheit“

Ihn stimme diese „grenzenlose Unverschämtheit“ der grünen Partei nachdenklich, sagte Tschürtz. Petrik spreche davon, dass da irgendetwas illegal gemacht worden sei. Doch das sei keine Parteienfinanzierung, sondern es sei umgekehrt, die freiheitliche Partei stelle diesem Verein sogar Mittel zur Verfügung, so Tschürtz. Er wolle sich noch am Donnerstag mit Rechtsanwälten beraten: „Alleine der Ausdruck ‚illegale Parteienfinanzierung‘ ist enorm, das ist schamlos, das ist endlos schamlos. Das einfach zu behaupten, ist Wahnsinn.“

Diskussion flammt erneut auf

Auch am späten Nachmittag, als eigentlich der Rechnungsabschluss Thema sein hätte sollen, kam erneut eine Diskussion rund um den Verein auf. „Ich ersuche sie schon, dass sie mit diesem Mutmaßungen vorsichtig sind. Schicken sie meinetwegen den Rechnungshof los oder bringen sie noch ein paar Anfragen ein. Wenn es dann darum geht, dass man einer Partei illegale Finanzierung vorwirft, da sollte man meines Erachtens schon vorsichtig sein. Kollegin Petrik, ich habe mit dem Verein selbst keinen näheren Kontakt, aber vielleicht stellen sie auch einmal die Räumlichkeiten der Grünen zur Verfügung“, so FPÖ-Klubobmann Geza Molnar.

Landeshauptmannstellvertreter Tschürtz (FPÖ) wiederum stellte in der Sitzung ziemlich emotional klar: "Das ist ein Verein der Freiheitlichen Partei als Vorfeldorganisation und da bin ich irrsinnig stolz darauf. Weil dieser Verein „Burgenländer in Not" der einzige Verein ist, der Menschen mit Lebensmittelgutscheinen hilft.“

ÖVP forderte Offenlegung

„Herr Landeshauptmannstellvertreter, sie reden sich da in eine Sache hinein, wo sie vorher kurz Rücksprache halten sollten mit ihrem Landesparteisekretär. Weil es schon einen großen Unterschied macht, welcher Verein von wem was für Geld kriegt, ob es öffentliches Geld ist, ob es eine Förderung ist“, empfahl ÖVP-Landesgeschäftsführer Christoph Wolf. Die ÖVP forderte eine Offenlegung der Verwendung der Finanzmittel des Vereins.

„Dieser Verein lebt nicht nur von Spenden, dieser Verein lebt auch von Förderungen des Landes. Hier widerspricht der eine Teil der Partei dem anderen. Es geht klar um das Parteiengesetz, es geht darum was zu prüfen ist, es geht um Richtlinien. Es geht nicht darum, dass es nicht gut ist, wenn Vereine einzelnen Personen helfen“, erläuterte Petrik. Der Landesrechnungsschlusses wurde übrigens schließlich mehrheitlich zur Kenntnis genommen.