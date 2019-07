Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) kündigte in der Fragestunde am Vormittag den Bau von Lärmschutzmaßnahmen an der Südostautobahn (A3) bei Großhöflein bzw. Müllendorf nach einer Besprechung zwischen ASFINAG und Bürgerinitiativen an. „Es wurden Lösungsvorschläge auf den Tisch gelegt, wo die Bürgerinitiative und die anwesenden Bürgermeister zufrieden waren“, so Dorner. Die Umsetzung solle bald erfolgen.

Diskussion über Raumplanungsgesetz

Sieben Gesetze sollen am Donnerstag beschlossen werden, darunter das Raumplanungsgesetz, wo es gravierende Differenzen gibt. Wolfgang Spitzmüller (Grüne) findet zwar gute Punkte im Entwurf, kritisiert aber, „dass in dem kompletten Gesetz – weit hinausgehend über den Paragraph eins – die Worte Klima und Klimawandel einfach nicht vorkommen“.

Die Grünen fordern sogar ein komplett neues Gesetz und wollen dass, der Entwurf an den Ausschuss zurückgewiesen wird. Das wird von den Abgeordneten mehrheitlich abgelehnt.

„Es gibt in vielen Fragen Konsens, aber es ist natürlich in so einer vielschichtigen Materie wie der Raumplanung außerordentlich schwierig, alle Wünsche, Meinungen, Ansichten, Ziele etc. unter einen Hut zu bringen“, sagt FPÖ-Klubobmann Geza Molnar und lobt den Gesetzesentwurf, weil er Entbürokratisierung bringe.

„Im Raumplanungsgesetz sehe ich nicht viel an Entbürokratisierung. Sie haben beim Baugesetz ein Verfahren gestrichen mit dem Argument, das sei notwendig, um zu entbürokratisieren und ein paar Wochen später haben sie das Naturschutzgesetz geändert und haben genau dieses Verfahren, das sie aus dem Baugesetz herausgenommen haben, hinein gegeben“, kritisiert ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner.

Kurt Maczek (SPÖ) betont, dass das Gesetz an die aktuellen Erfordernisse angepasst worden sei. „Gleichzeitig wurden im burgenländischen Raumplanungsgesetz geregelte Verfahren, Erleichterungen und Beschleunigungen eingeführt sowie Doppelgleisigkeiten beseitigt und Widersprüche, die zu anderen Landesgesetzen bestehen, behoben“, so Maczek. Den Abgeordneten Gerhard Steier stört das Fehlen der Rücksicht auf Umwelt.