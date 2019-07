Der Flüchtige sei in Sopron nahe seiner Heimatadresse entdeckt worden, berichtete Klaus Faymann, stellvertretender Leiter der Justizanstalt Eisenstadt, am Donnerstag gegenüber der APA. Die ungarische Polizei habe den Mann, der wegen eines „geringen Eigentumdeliktes“ in U-Haft saß, festgenommen. Er werde nun wieder nach Eisenstadt überstellt, so Faymann.

Marban: Häftling nahm sich laut Hinweis Taxi

Der Häftling war am Mittwoch wegen einer Handverletzung im Krankenhaus Eisenstadt behandelt worden und dabei seinen Bewachern in Richtung Schlosspark entkommen – Häftling flieht nach Behandlung im Krankenhaus. Der Mann trug wegen seiner Handverletzung und weil er als „mildergefährlich“ eingestuft war keine Handschellen.

Ein Großaufgebot der Polizei suchte erst im Schlosspark, dann im ganzen Bezirk und informierte auch die ungarischen Kollegen, so Polizeisprecher Helmut Marban. Dann habe es einen Hinweis gegeben, dass sich der 19-Jährige ein Taxi besorgt habe und damit in Richtung Sopron gefahren sei. Das habe sich bewahrheitet und es sei durch die Fahndungsmaßnahmen und die Information der ungarischen Polizei gelungen, den Häftling festzunehmen. Marban lobte in diesem Zusammenhang die unkomplizierte und schnelle Zusammenarbeit mit der unagrischen Polizei.