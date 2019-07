Neben dem Medikament Imurek sind derzeit zirka 40 weitere nicht lieferbar – zum Beispiel das Magenschutz-Mittel Pantoloc. Solche Lieferengpässe kommen immer wieder vor, bestätigen auch burgenländische Apotheken. Doch sie sichern sich rechtzeitig ab und besorgen Generica, sozusagen Nachbauten des Originalmedikaments. Auch von Imurek gibt es ein Genericon. Bevor man ein alternatives Präparat einnimmt, sollte man rechtzeitig mit seinem Arzt oder seiner Ärztin sprechen, rät auch die Pharmig, der Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs.

Engpässe immer wieder möglich

Lieferengpässe entstehen aufgrund von Rohstoffknappheit, Qualitätsproblemen bei der Herstellung oder im Vertrieb oder bei einem unerwarteten Mehrbedarf, so die Pharmig. Pharmafirmen, die ihre Wirkstoffe aus dem Ausland beziehen, lassen sich meistens von mehreren Lieferanten beliefern, um sich abzusichern. Das bestätigt auch die Firma Sigmapharm, die eine Niederlassung in Neufeld an der Leitha hat.

Fusionen führen zu Monopolen

Die Apothekerkammer weist außerdem darauf hin, dass es weltweit immer mehr Fusionen von Arzneimittel-Herstellern gebe, was zu Monopolen führe. Die Kammer richtet deshalb einen Appell an die Politik: Diese müsse die Rahmenbedingungen bei der Produktion verbessern.