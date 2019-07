Konkret geht es um den Sozialverein „Burgenländer in Not“. Der Vorstand besteht überwiegend aus FPÖ-Funktionärinnen und Funktionären, Vereinssitz ist die FPÖ-Zentrale in Eisenstadt. Zweck des Vereins ist es, unverschuldet in Not geratene Burgenländerinnen und Burgenländer zu unterstützen, etwa mit Lebensmittelgutscheinen. Finanziert wird das, laut eigenen Angaben, ausschließlich über Mitgliedsbeiträge und Spenden.

Aus einer Anfrage der Grünen an Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) geht hervor, dass der Verein seitens des Landes seit 2016 mit mehr als 30.000 Euro unterstützt wurde – und zwar für die Gründung und Ausstattung des Vereins. Weitere Förderungen gab es auch für Benefizveranstaltungen.

Petrik: „Konstruktion ist vom Rechnungshof zu prüfen“

„Das ist genauso eine Vereinskonstruktion, wie sie vom Rechnungshof zu prüfen ist. Wir wissen alle, dass auf den Benefizveranstaltungen dieses Vereins FPÖ-Wahlwerber auftreten, um Wahlwerbung zu machen. Vor der Europawahl gab es das. Das heißt, da wird ein Verein ausgestattet, der dann Veranstaltungen macht, auf denen die FPÖ ihre Wahlkampf- und Parteiauftritte hat“, so Regina Petrik, Landessprecherin der Grünen.

Die Grünen vermuten außerdem, dass die für den Verein angeschafften Ausstattungen – darunter etwa ein Partyzelt oder auch zehn Terrassenheizstrahler – für FPÖ-Veranstaltungen verwendet werden.

Außerdem bringen die Grünen eine Sachverhaltsdarstellung beim Finanzamt Eisenstadt ein. Auch der Landesrechnungshof sei nun gefragt. In einer weiteren Anfrage an Tschürtz soll es um die Bereitstellung von Räumlichkeiten und Personal der Landesregierung für den Verein gehen.

Ries weist Kritik zurück

Dass Vereine Förderungen von Landesseite bekommen sei nicht verwerflich, sagt dazu Christian Ries, Landesparteisekretär der FPÖ Burgenland. „Dass es keine Grünen gibt, die sich in einem Verein engagieren, kann ich mir nicht vorstellen", so Ries in einer Aussendung weiter. Vereine können um Förderungen aus öffentlichen Mitteln ansuchen, das gelte für alle Verein gleichermaßen. „Die Mutmaßung, dass Vereinsequipment von der FPÖ für Parteiveranstaltungen genutzt wird ist schlichtweg falsch. Es wurde auch keine Wahlveranstaltung von diesem Verein für die FPÖ organisiert. Dass die FPÖ eigenen Grund und Boden für eine Benefizveranstaltung zur Verfügung stellt ist weder verboten noch verwerflich“, so Ries in der Aussendung.