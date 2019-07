Ein Insasse der Justizanstalt wurde aufgrund einer Handverletzung im Krankenhaus Eisenstadt mit Bewachung behandelt. Nach dieser Behandlung in der Ambulanz, wartete ein Justizwachbeamter zusammen mit dem Häftling darauf, von der Justizwache abgeholt zu werden. Diesen kurzen Zeitraum nutzte der Untersuchungshäftling und floh in Richtung Stadtpark, sagte Klaus Faymann, stellvertretender Leiter der Justizanstalt Eisenstadt im Interview mit dem ORF Burgenland. Dem Häftling seien keine Handschellen angelegt worden, weil er eine Handverletzung habe, erklärt Faymann.

„Er war schnell wie ein Düsenjet“ Ein Taxilenker beobachtete die Flucht des 19-jährigen Häftlings nach seiner Behandlung im Krankenhaus Eisenstadt. Der Häftling sei einfach zu schnell für die Beamten gewesen, sagt er.

„Natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten, doch weil der Insasse als minder gefährlich eingestuft wurde, sind die nicht zum Tragen gekommen“, so Faymann. Der 19-jährige ungarische Staatsbürger sitzt aufgrund eines „leichten Eigentumsdelikts“ in U-Haft. Man müsse diesen Vorfall auch intern abklären, „aber ich denke in diesem Fall war es einfach Pech“, so Faymann.

Fahndung wurde sofort eingeleitet

Sofort nach der Flucht wurde der Häftling mit der Polizei im Stadtpark Eisenstadt gesucht. Diese Suche verlief jedoch erfolglos. Am Nachmittag wurde die Suche dort abgebrochen und auf den gesamten Bezirk Eisenstadt-Umgebung ausgeweitet. Auch Diensthunde waren im Einsatz. Das Fahndungsszenario mit der Polizei läuft dauerhaft weiter, weil der Mann ausländischer Staatsbürger ist, wird der Mann auch über das Schengensystem gemeldet. „Ich bin guter Dinge, dass der Mann bald gefasst wird“, so Faymann.