SPÖ-Soziallandesrat Christian Illedits und SPÖ-Arbeitsmarktsprecher Robert Hergovich haben Dienstagvormittag die aktuellen Arbeitsmarktdaten im Burgenland als Argumentationshilfe herangezogen. Auf dem burgenländischen Arbeitsmarkt scheint die Sonne, meinte SPÖ-Arbeitsmarktsprecher Robert Hergovich.

Doch es gebe nur eine Gruppe, wo die Arbeitslosigkeit nicht sinke, sondern steige und das sind die Arbeitslosen über 50. Daher forderte auch die SPÖ Burgenland eine Weiterführung der „Aktion 20.000“, die genau dieser Gruppe helfen soll, in Beschäftigung zu kommen.

Illedits: „Fortsetzung sinnvoll“

Im Burgenland sind laut Soziallandesrat Christian Illedits (SPÖ) 213 Personen im Rahmen dieser Aktion beschäftigt gewesen. „68 Personen sind jetzt – und das ist das Positive und die Bestätigung dessen, dass es eine gute Aktion war und eine Fortsetzung sehr sinnvoll wäre – im Job. 68 Personen, das sind 32 Prozent, sind weiterhin im Job“, so Illedits.

Ein Teil der Aktionsteilnehmer sei mittlerweile in Pension gegangen, aber rund 100 von ihnen seien jetzt mit Ende der Aktion wieder arbeitslos, so Illedits. Die positiven Entwicklungen auf dem burgenländischen Arbeitsmarkt – wie Beschäftigungsplus und sinkende Arbeitslosenzahlen – seien auch den EU-Förderungen zu verdanken, die im Burgenland so eingesetzt worden seien, dass der Wohlstand bei den Menschen angekommen sei.

ORF/Strobl

SPÖ: EU-Förderungen an Wohlstandssteigerung binden

Das sei nicht überall der Fall, sagt Hergovich und nennt das Beispiel Ungarn. „Im Jahr 2009 betrug die jährliche Differenz zwischen Löhnen und Gehältern von Ungarn und Österreich 15.700 Euro. Also doch ein relativ großer Betrag. Sieht man sich den Vergleich vom Jahr 2017 an, wird man feststellen, dass die Differenz angewachsen ist – nämlich auf 19.700 Euro“, so Hergovich.

Diese Kluft hat laut Hergovich auch Auswirkungen auf den burgenländischen Arbeitsmarkt – Stichwort Lohn- und Sozialdumping. Die SPÖ fordert daher, dass EU-Förderungen an das Kriterium Wohlstandssteigerung gebunden werden sollen.