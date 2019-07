Vor einem Monat holt Bernd Wiesberger in Dänemark seinen fünften Turniersieg auf der European Tour. Ein Erfolg, der nach der Handgelenksverletzung im Vorjahr einen sehr hohen Stellenwert hat. „Es war die Frage, ob ich über vier Tage bestätigen kann und auch das Quentchen Glück habe, um ein Turnier zu gewinnen – das braucht man auf alle Fälle auch“, sagte Wiesberger.

Sieben Monate ist Wiesberger 2018 außer Gefecht. In dieser Zeit, aber auch von Jänner bis Juni, verbesserte der Oberwarter aus verschiedenen Gründen seine Fitness stark. „Wenn mein Coach etwas von mir auf einem technischen Level verlangt, was mein Körper nicht leisten kann, dann bringt das nicht sehr viel. Natürlich geht es auch um die Regeneration – es geht darum, körperlich so fit zu sein, dass man einen Flug mit Zeitverschiebung von Californien nach München, so gut wie möglich wegsteckt“, so Wiesberger.

Nächste Woche bei Irish Open

Ein fitter Bernd Wiesberger spielt nächste Woche bei den Irish Open, danach in Schottland. Dort geht es noch um den Startplatz für das vierte große Major Turnier, die Open Championship. „Leider ist es so, dass ich in München sehr knapp den Startplatz um wenige Punkte verpasst habe. Das war die erste Möglichkeit mich zu qualifizieren. Dann habe ich in Irland und in Schottland die Möglichkeit mich zu qualifizieren – entweder über die Top Ten einen Platz für die Open zu schaffen – oder im besten Fall mit einem Sieg“, sagte Wiesberger.

Aktuell ist Bernd Wiesberger die Nummer 18 der Jahresrangliste auf der European Tour. Auch in der Weltrangliste klettert er langsam zurück nach oben. Das Ziel für den Rest der Saison sei, idealerweise einen guten Sommer und Herbst zu spielen, um dann bei der Final Series kurz vor Dubai in einer guten Position zu sein, um im „Race to Dubai“ noch einiges herauszukitzeln, so Wiesberger.