„Als Betreiber eines Parks mitten in der Natur sind wir zum einen dem Schutz unseres Waldbestandes verpflichtet, aber auch die Sicherheit unserer Gäste hat für uns Top-Priorität. Der Eichenprozessionsspinner ist kein neues Phänomen, wird aber durch den Klimawandel immer präsenter. Das ist uns seit Jahren bewusst und wir gehen gemeinsam mit unserem Partner im Bereich Gartenbau jedes Jahr rechtzeitig mit den nötigen Maßnahmen gegen den Schädling vor. Dadurch wird die Belastung mit den Reizhärchen der Raupe im Park absolut minimiert“, so Parksprecherin Lisa Wagner-Körmendi über die Vorkehrungen, die im Familypark bereits Routine sind.

ORF

Nach Beobachtung wieder freigegeben

Da es via E-Mail Meldungen von Besuchern über allergischen Reaktionen gegeben habe, entschloss man sich am Donnerstag, den Bereich des Märchenparks zu schließen und die Lage zu beobachten. Die Maßnahmen zur Beseitigung der Raupen, deren Härchen einen juckenden Ausschlag verursachen, hätten gewirkt, so so Parkdirektor und Geschäftsführer Filip de Witte. „Durch unsere regelmäßigen Maßnahmen konnten keine Raupen oder Nester gesichtet werden. Daher haben wir heute die Themenwelt Märchenwald guten Gewissens wieder freigeben können“, sagte de Witte.

Nicht nur im Burgenland, sondern auch in Wien, Niederösterreich und anderen Regionen mit Eichenbestand wurden in letzter Zeit Fälle von allergischen Reaktionen im Zusammenhang mit dem Eichenprozessionsspinner bekannt. Die Härchen der Raupe werden durch die Luft vertragen und können bei Hautkontakt oder Einatmung zu Reizungen führen.