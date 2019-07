Die Themen des „Internationalen Kulturhistorischen Symposions“ sind vielfältig – sie berücksichtigen Alltagsgeschichte ebenso wie politische Umbrüche. So wird beispielsweise die Frage behandelt, wie Bauern, Bürger und Adelige im pannonischen Raum gelebt haben, oder welche Bedeutung die Kirche hatte.

Zum ersten Mal fand das Treffen 1969 in Mogersdorf statt – ausschlaggebend für die Gründung des Symposions war die 300-Jahr-Feier, die anlässlich des Jahrestags der Schlacht bei Mogersorf stattgefunden hatte. 1664 wurde das osmanische Heer bei Mogersdorf besiegt.

ORF

Thema: „Karge Kost und Herrschaftsadel“

Das Symposion findet nicht nur in Mogersdorf, sondern abwechselnd in Ungarn, Slowenien, Kroatien und der Steiermark statt. Schon vor dem Fall des Eisernen Vorhanges bot das Symposion Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Möglichkeit über Grenzen hinweg zusammenzutreffen. Heuer, im Jubiläumsjahr, findet das fünftägige Treffen wieder am Ursprungsort Mogersdorf statt. Das Thema des Symposions ist diesmal kulinarisch, es geht ums Essen: „Karge Kost und Herrschaftsadel“.